ساسي ضمن التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام الجونة

استقر خالد جلال، المدير الفني للزمالك، على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة اليوم أمام الجونة، والمؤجلة من الجولة 33 بمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك في هذا اللقاء بعض العناصر الأساسية في مقدمتها عبد الله جمعة الموقوف لتراكم الإنذارات، والحارس محمود جنش للإصابة، ومصطفى فتحي، الذي يخضع لبرنامج تأهيلي، ومحمود كهربا المنقطع عن التدريبات، بينما استعاد الفريق خدمات الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وجاءت التشكيلة المتوقعة للزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

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خط الدفاع: بهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.