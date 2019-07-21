برشلونة يصل اليابان.. وإنييستا يترقب مواجهة زملائه القدامى

وصل فريق برشلونة، اليوم الأحد، إلى اليابان من أجل خوض أول ودياته في فترة الاستعداد للموسم الجديد، في إطار كأس راكوتين الودية.

ووصل البلوجرانا إلى مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو؛ حيث حظى باستقبال حشد من المشجعين اليابانيين الذين حاولوا التقاط صور مع اللاعبين.

ومن المقرر أن يجري برشلونة تحت إمرة مديره الفني، إرنستو فالفيردي، جلسة مران في طوكيو الإثنين، قبل مواجهة تشيلسي الثلاثاء على ملعب سايتاما.

وسيواجه برشلونة السبت فريق فيسيل المحلي في مدينة كوبي، ما سيسمح للإسباني أندريس إنييستا بلقاء زملائه في النادي الكتالوني.

وسيشارك جريزمان، ودي يونج، إلى جانب الياباني الواعد هيروكي آبي للمرة الأولى مع برشلونة.

كان فالفيردي قد كشف السبت عن القائمة التي تضم 26 لاعبا، الذين سيشاركون في وديتي اليابان.

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وتضم القائمة 17 لاعبًا من الفريق الأول؛ هم:

تير شتيجن، ونيتو، وسيميدو، وبيكيه، ولينجليه، وجوردي ألبا، وأومتيتي، وتوديبو، وسيرجي روبرتو، وراكيتيتش، وسيرجيو بوسكيتس، وألينا، ودي يونج، ورافينيا، وديمبيلي، ومالكوم، وجريزمان.

ويغيب عن القائمة ليونيل ميسي، وكوتينيو، ولويس سواريز، الذين حصلوا على تصاريح بتمديد عطلتهم بعد مشاركتهم في بطولة "كوبا أمريكا" لعام 2019 في البرازيل.

بالإضافة إلى ذلك، استدعى فالفيردي 9 من لاعبي الفريق الرديف للمشاركة في الجولة.

وعلى هذا النحو، سيكون لدى فالفيردي 26 لاعبا لخوض أول مباراتين في فترة الاستعداد للموسم الجديد.