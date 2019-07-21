أسبوع حاسم في صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يعيش أسبوعًا حاسمًا فيما يتعلق بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال متفائلًا بإمكانية إبرام صفقة نيمار، ولكن باريس سان جيرمان لن يسهل الطريق أمام النادي الكتالوني.
وسيكون باريس سان جيرمان مقبلًا على خوض أول مباراة رسمية له في الموسم الجديد يوم 3 أغسطس/آب المقبل أمام رين في كأس السوبر.
ورغم أن نيمار سيكون موقوفًا في المباراة، ولكن سان جيرمان سيميل نحو تحديد مصير النجم البرازيلي، قبل بدء المنافسات الرسمية للموسم الجديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان ليس لديه أي خيار سوى بيع نيمار، خاصة أنه تم إعلام الجماهير برغبة النجم البرازيلي في مغادرة النادي الباريسي.
ويدرك برشلونة جيدًا أن مرور الوقت في صالحه، فيما يتعلق باستعادة نيمار هذا الصيف بأقل مقابل مادي.
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