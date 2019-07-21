كانتي يغادر معسكر تشيلسي في اليابان لاستكمال تعافيه من الإصابة

غادر النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، معسكر البلوز في اليابان خلال الجولة التحضيرية الآسيوية للموسم الجديد.

وأكد الموقع الرسمي لنادي تشيلسي أن كانتي سيعود إلى لندن من أجل استكمال عمليات تعافيه من الإصابة التي لاحقته في نهاية الموسم الماضي خلال المباراة النهائية في الدوري الأوروبي أمام أرسنال.

وقرر البلوز مغادرة كانتي لبعثة الفريق في اليابان، من أجل اتخاذ الاحتياطات وعدم تجدد الإصابة لدى النجم الفرنسي.

وكان فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز قد اصطحب كانتي مع بعثة الفريق للموسم التحضيري على آمل مشاركة كانتي في بعض المباريات الودية التي سيخوضها الفريق، إلا أنه قرر مغادرته لعدم تعافيه بشكل كامل.