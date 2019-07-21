شكرا لقرائتكم الزمالك يصطدم بالجونة في استئناف الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 20 دقيقة في 21 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 14:03
يستأنف الدوري المصري لكرة القدم مبارياته بعد فترة توقف اقتربت من الشهرين لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ يلتقي الزمالك مع الجونة اليوم (الأحد) على ملعب الأخير ، ويسعى الفريق"الأبيض" بقيادة المدير الفني خالد جلال إلى الفوز للاستمرار في منافسة غريمه التقليدي المتصدر وحامل اللقب الأهلي على التتويج بالبطولة ، ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الثاني بيراميدز الذي أنهى مبارياته ، وست نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراة أكثر ، بينما يحتل الجونة المركز الـ 15 برصيد 37 نقطة.
ويعول جلال في تشكيل "المارد الأبيض" على كل من عماد السيد في حراسة المرمى ، ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز وبهاء مجدي في الدفاع ، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن في الوسط ، وخالد بوطيب ويوسف أوباما في الهجوم . ويواجه الزمالك في المواجهتين القادمتين الإسماعيلي والأهلي في 24 و28 الجاري بحثا عن اللقب الـ 13 في تاريخه ، والأول منذ عام 2015.
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