شكرا لقرائتكم رمضان صبحى جاهز للمشاركة أمام المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى رمضان صبحي لاعب الفريق الأهلي أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة بحسب الجهاز الفني للفريق.

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وأكد الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة ، وعلي الفور أجرى اللاعب أشعة أمس السبت أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه من التواجد في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال الجهاز أن اللاعب جاهز تماما للمشاركة في مباراة المقاولون بعد الاطمئنان على العضلة الضامة.