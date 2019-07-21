شكرا لقرائتكم الأولمبية تشيد بتنظيم أمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب عن انبهاره بتنظيم البطولة، التى شهدت بث تلفزيونى على أعلى مستوى وملاعب مباريات تضاهى الملاعب الأوروبية وتوفير وسائل النقل المميزة وأيضا الإقامة التى كانت على أفضل مستوى لكل الفرق والضيوف الذى حضروا لمتابعة المباريات.

ووجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الشكر والتحية لكل القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى والتى شهدت أفضل تنظيم فى تاريخ بطولات كأس الأمم.

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وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بدور السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الذى كان له دور كبير وأيضا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى سخر وقته لمتابعة عمل اللجنة المنظمة والإشراف على الملاعب واللجنة المنظمة برئاسة محمد فضل صاحب المجهود الكبير وأيضا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المشاركين فى لجان التنظيم والمتطوعين الذى ساعدوا فى إنجاح التنظيم.

يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى كان حريص على أن تخرج البطولة فى أبهى الصور رغم ضيق الوقت وإسناد البطولة قبل إقامتها بخمسة أشهر فقط ودعمه الكبير للجنة المنظمة وتوفير كل إمكانيات وطاقات الدولة المصرية لخروج هذا العرس الأفريقى فى أجمل صورة لتكون أفضل نسخ كأس الأمم الأفريقية.

يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على شكره لكل القائمين لتصدير الصورة المشرفة عن مصر وقدراتها وأنها تستحق رئاسة الاتحاد الأفريقى فى ظل مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعمل على كافة المستويات الرياضية والإجتماعية والسياسية من أجل حاضر أفضل ومستقبل مميز.