شكرا لقرائتكم مفاجأة.. كهربا فى الدورى البرتغالى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ذكرت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.

أقسم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، أنه لم يوقع على عقود انضمام للنادى الأهلى، وأنه لم يكن يومًا خائنا، ومؤكدا أن شخصيته لا تعرف الأسف نهائيًا وأنه لن يقوم بالاعتذار.

وقال محمود كهربا فى تسجيل صوتى مسرب تم نشره على موقع اليوتيوب عن طريق أحد جماهير نادى الزمالك للحديث مع اللاعب عن أسباب أزمته الحالية واقتراب رحيله عن القلعة البيضاء أن مرتضى منصور رئيس النادى طلب منه البحث عن عرض مناسب للرحيل.

وأضاف كهربا أن عقده مع الزمالك انتهى يوم 30 يونيو الماضى، وبالتالى فإن تواجده بالفريق الآن ليس له أى مبرر نهائيًا لأن علاقته انتهت بالنادى.

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وتابع محمود كهربا، أن صمته ليس خوفًا من أحد وانما وقت الرد سيكون قريبًا، كاشفًا أن شخصيته لا تعرف الأسف نهائيًا وأنه لن يقوم بالاعتذار.

وتساءل لاعب الزمالك: "كيف يصمت الجماهير على الإهانة التى أتعرض لها حاليا، موضحا خلال التسجيل الصوتى أنه لم يحصل سوى على مليون جنيه من قيمة العقد المقدر قيمته 2 مليون جنيه.

واستطرد اللاعب، قائلا: أنا مش بكره جمهور الزمالك الجمهور، هو اللى عمل اسم محمود كهربا، بس أنا زعلان منهم شوية عشان شتمونى من غير ميفهمو هو طلع واتكلم والجماهير سمعت منه، وجت شتمتنى، أنا عايز أفهم أنا زعلتهم فى ايه، وعملت ايه عشان اتشتم أنا وأمى وأبويا ولكن فى الأخر جمهور الزمالك له فضل كبير على محمود كهربا.

وأردف محمود كهربا: "أنا مطلبتش أكثر من حقى أنا عقدى أقل عقد فى الفريق ليا 2 مليون خدت مليون والباقى لسه مأخدتوش".