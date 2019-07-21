الأهلى يعسكر فى برج العرب...

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جدة - عمرو شويل يتدرب فريق الكرة بالأهلى بقيادة مارتن لاسارتى مساء اليوم وغداً باستاد التتش على أن يتدرب صباح الثلاثاء ثم يتجه إلى برج العرب ويدخل فى معسكر مغلق يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل والتى ستقام فى برج العرب أيضاً.
حيث قرر الجهاز الفنى للفريق البقاء فى برج العرب بالإسكندرية والدخول فى معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتهما يوم الأحد المقبل.
يتصدر الأهلى ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 74 نقطة، فى المركز الأول، وفى المركز الثانى بيراميدز بفارق 4 نقاط فقط عن الفريق الأحمر، وفيما يحل الزمالك فى المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر.
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