شكرا لقرائتكم 2.5 مليار ريال لدعم الرياضة في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، دعم الرياضة في السعودية بـ2.5 مليار ريال، خلال مؤتمر استراتيجية دعم الأندية الذي أقيم يوم السبت.

وتم تحديد 1.64 مليار ريال لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين، وهي على النحو التالي: 50 مليونا دعم مباشر للأندية، 20 مليونا دعم مرتبط بتطوير منظومة الحوكمة، 10 ملايين دعم مرتبط بتطوير البنية التحتية ومنشآت الأندية، 5 ملايين للفعاليات المصاحبة للمباريات، 3 ملايين للتسويق لزيادة جماهير النادي، ومليون لكل مباراة مرتبطة بالحضور الجماهيري في المباريات المستضافة.

وتم تخصيص 171 مليون ريال لدعم لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والدرجتين الثانية والثالثة، 80 مليونا تقسم بالتساوي بين أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، 36 مليونا بين أندية الدرجة الثانية، و55 مليونا بين أندية الدرجة الثالثة. وخصص مبلغ 480 مليون ريال للألعاب المختلفة عبر نظام النقاط الموحد.