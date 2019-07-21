مصر.. نجاح باهر في تنظيم كأس إفريقيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تابع محبو كرة القدم بطولة كأس إفريقيا التي استضافتها مصر على مدار شهر، وواجهت خلالها تحدي مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة. ولعبت مباريات البطولة على 6 ملاعب تم تطوير أرضياتها وتحسينها في فترة قصيرة لتنال استحسان الجميع. وقال أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بأن هذه البطولة بالنسبة له الأفضل في التاريخ من تنظيم وملاعب.

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