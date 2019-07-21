شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تؤكد سلامة العضلة الضامة لرمضان صبحى وجاهزيته للقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الفنى لفريق الأهلي أن رمضان صبحى، لاعب الفريق، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامته من الإصابة فى العضلة الضامة.

وأضاف الجهاز الفنى أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة فى العضلة الضامة بعد مشاركته فى مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة أمس السبت أثبتت أنه يعانى فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه من التواجد فى الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

وأوضح الجهاز أن اللاعب جاهز تماماً للمشاركة فى مباراة المقاولون بعد الاطمئنان على العضلة الضامة.