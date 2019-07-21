شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر فى مونديال اليد بإسبانيا شكل تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مونديال شباب كرة اليد التى تستضيفه إسبانيا حالياً يشهد سيطرة مصرية قوية على النتائج والأداء، فى ظل فوز فراعنة اليد بأول أربع مباريات فى البطولة ويتبقى له لقاء وحيد بالمجموعة أمام فرنسا، وحال تحقيق الفوز سيتصدر المجموعة منفرداً.

ونجح منتخب شباب الفراعنة فى سحق أستراليا فى أولى مباراياته بنتيجة 44 / 17 قبل أن يحقق فوزا قويا على نيجيريا بنتيجة 47 / 30 ويفوز على السويد 32 /22 ويحقق فوزا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 قبل مواجهة فرنسا على أول المجموعة.

سيطرت شباب مصر لم تتوقف عند النتائج القوية فقط، بل وصلت إلى الألقاب الفردية، وحصل لاعب الزمالك حازم ممدوح على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأستراليا، وفاز حارس مرمى الأهلى عبد الرحمن طه بلقب أفضل لاعب فى لقاء مصر ونيجيريا ولقاء مصر والسويد، بينما حصل حسن قداح على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وكوريا.



عبد الرحمن طه



حازم ممدوح

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة طارق محروس، لتحقيق نتيجة إيجابية فى هذه البطولة التى تعد من أبرز إعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر من أجل تدعيم الصفوف بعناصر شابة قوية.

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وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين: عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

وخاض منتخب كرة اليد فترة إعداد قوية قبل المشاركة فى المونديال، حيث لعب دورة دولية فى السويد، وخسر فى لقاءين أمام صاحب الأرض 37 / 28 ثم النرويج 26 / 25، قبل أن يفوز على الدنمارك 31 /30 قبل أن يخوض دورة دولية أخرى فى فرنسا قبل التوجه إلى استراليا مباشرة.

ويشارك المنتخب الوطنى للشباب فى مونديال إسبانيا بصفته بطلا لكأس الأمم الأفريقية على حساب المنتخب التونسى، ويرأس بعثة مصر فى هذه البطولة مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد.