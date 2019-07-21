شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى قبل مباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره الجونة فى إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى، بعد توقف استمر لمدة 48 يوماً، نظراً لاستضافة مصر بطولة امم افريقيا.

موقف الزمالك فى جدول ترتيب الدورى

وقبل استئناف مباريات بطولة الدورى، وعودة قطار المباريات من جديد، فيقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 68 نقطة، حيث كانت آخر مباراة خاضها الفريق قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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جدول الدورى

جدول ترتيب الدورى

ويتصدر ترتيب فرق الدورى المصرى فريق الأهلى، برصيد 74 نقطة، فى المركز الأول، وفى المركز الثانى يقع بيراميدز بفارق 4 نقاط فقط عن الفريق الأحمر، وفيما يخص الزمالك ففى المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن المتصدر.

اهداف الزمالك فى لقاء الجونة

يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يضع مسئولو الأبيض التتويج باللقب من ضمن أولوياتهم فى الموسم الجارى، انحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات مهمة أولهما الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.