شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد الزمالك لموقعة الجونة فى أولى مباريات حسم الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق نادى الزمالك بكل قوته لخوض مباريات حسم الدورى والتى يبدأها أمام الجونة اليوم الأحد بالغردقة فى تمام الثامنة مساءً ثم الإسماعيلى والأهلى يومى 24 و28 يوليو الجارى.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له بالدورى للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

وحرص الجهاز الفنى على اتخاذ عدد من القرارات المهمة من أجل التركيز فى هذه المباراة وحصد أول ثلاث نقاط فى مشوار لقاءات حسم اللقب، يرصدها الخليج 365 فى التقرير التالى:

حرص مسئولو نادى الزمالك على إبلاغ نجوم الفريق بإغلاق ملف العروض إلى ما بعد انتهاء مباريات حسم الدورى، وتم إبلاغ المغربى حميد أحداد أنه لا يوجد ما يمنع انتقاله إلى الرجاء المغربى، ولكن فى نهاية شهر يوليو الجارى بعد الانتهاء من مواجهات حسم بطولة الدورى الممتاز، حيث تم إغلاق ملف رحيل أى لاعب من المقيدين فى القائمة المحلية خلال الوقت الحالى، للتركيز فقط حول الهدف الرئيسى بالنادى وهو حصد درع الدورى الممتاز لهذا الموسم.

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كما طالب مرتضى منصور، رئيس النادى الأبيض، محمود علاء وجميع اللاعبين الأساسيين فى الوقت الحالى بغلق ملف الانتقالات نهائياً والتركيز فقط فى حسم الدورى الممتاز فى المباريات الحاسمة للقب، بداية من مواجهة الجونة التى ستقام اليوم الأحد ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

وبذلك سيؤجل محمود علاء ملف عرض النصر السعودى بجانب العروض الأخرى التى وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة لحين الانتهاء من خوض المواجهات الحاسمة للفريق الأبيض فى بطولة الدورى الممتاز مع التأكيد على رغبته فى تفضيله الدورى السعودى عن العروض الأخرى التى تلقاها فى الفترة الأخيرة خاصة لجدية الأندية السعودية فى التفاوض معه خلال الفترة الأخيرة.

كما طلب مسئولو الزمالك والجهاز الفنى، بقيادة خالد جلال، من اللاعبين ضرورة عدم الحديث عن أزمة رحيل كهربا عن الفريق الأبيض والتى تشغل تفكير بعض النجوم خلال الفترة الأخيرة بعد سفره على تركيا للتوقيع لأحد الأندية.

كما يرفض خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، المجازفة بالثنائى عماد السيد، حارس مرمى الفريق ومصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض فى مواجهة الجونة، حيث يفضل عدم مشاركتهما فى لقاء الجونة بصورة أساسية، على أن يتولى حراسة مرمى الأبيض فى هذه المباراة الحارس عمر صلاح، رغم أنه اطمأن على حالة عماد السيد من الجهاز الطبى للفريق الأبيض، لكنه يفضل عدم مشاركته بشكل أساسى حتى لا تعاوده الإصابة مجددًا، فى ظل الحاجة إليه بجانب مصطفى فتحى خلال الفترة المقبلة خاصة فى مواجهة الأهلى بقمة الدورى الممتاز، التى ستقام يوم 28 يوليو الجارى، فى الجولة الأخيرة من المسابقة.