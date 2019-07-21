شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. بترو أتليتكو ينافس الأهلى على نجم زيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل بترو أتليتكو الأنجولى قائمة الأندية التى تسعى لخطف مهاجم منتخب زيمبابوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لإذاعة نيهاندا الزيمبابوية، أكدت أن نجم المنتخب الزيمبابوى بات قريبا وبشدة من الانضمام إلى فريق بترو أتليتكو الأنجولى مقابل 3 ملايين بالعملة الأنجولية.

ويصارع الأهلى والزمالك والوداد البيضاوى المغربى لضم اللاعب الزيمبابوى، الذى يتميز بالسرعات العالية والتهديفية ما جعلت اللاعب يدخل بؤرة اهتمامات الجهازين الفنيين لقطبى الكرة المصرية.

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ويحاول النادى الأهلى لحسم انتقال اللاعب خلال الفترة الحالية لتدعيم القوة الهجومية للفريق، بعد فشل عدد من اللاعبين فى قيادة هجوم الفريق.

لمعرفة اللاعب الذى يتصارع عليه الأهلى وبترو أتلتيكو اضغط هنا