رياضة | اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية على نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تهنئ الرئيس السيسي والدولة المصرية على نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب الشكر والتحية لكل القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 التي إستضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجاري والتي شهدت أفضل تنظيم في تاريخ بطولات كأس الأمم.

أعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن إنبهاره بتنظيم البطولة التي شهدت بث تلفزيوني على أعلى مستوى وملاعب مباريات تضاهي الملاعب الأوروبية وتوفير وسائل النقل المميزة وأيضا الإقامة التي كانت على أفضل مستوى لكل الفرق والضيوف الذي حضروا لمتابعة المباريات.

Advertisements

يؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان حريص على أن تخرج البطولة في أبهى الصور رغم ضيق الوقت وإسناد البطولة قبل إقامتها بخمسة أشهر فقط ودعمه الكبير للجنة المنظمة وتوفير كل إمكانيات وطاقات الدولة المصرية لخروج هذا العرس الإفريقي في أجمل صورة لتكون أفضل نسخ كأس الأمم الإفريقية.

وأشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بدور السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الذي كان له دور كبير وأيضا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي سخر وقته لمتابعة عمل اللجنة المنظمة والإشراف على الملاعب واللجنة المنظمة برئاسة محمد فضل صاحب المجهود الكبير وأيضا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المشاركين في لجان التنظيم والمتطوعين الذي ساعدوا في إنجاح التنظيم.

يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على شكره لكل القائمين لتصدير الصورة المشرفة عن مصر وقدراتها وأنها تستحق رئاسة الاتحاد الإفريقي في ظل مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعمل على كافة المستويات الرياضية والإجتماعية والسياسية من أجل حاضر أفضل ومستقبل مميز.