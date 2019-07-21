رياضة | وكيل جاريث بيل يفتح النار على زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل جاريث بيل يفتح النار على زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شن جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل هجومًا حادًا على الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بعد تصريحاته اليوم برحيل بيل عن صفوف النادي الملكي.
وقال جوناثان بارنيت :"زيدان شخصٌ مُخزي، إنه لا يظهر أي احترام للاعبٍ قدّم الكثير لريال مدريد".
وكان زيدان قد أعلن عقب مباراة فريقه الودية التي خسرها بهدف مقابل ثلاثة بأنه لم يشرك بيل في اللقاء لأنه قريب من الخروج من ريال مدريد والانتقال إلى نادٍ أخر خلال اليومين المقبلين.