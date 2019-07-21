رياضة | إيناسيو يغير مستقبل "كهربا" للعب في فريق برتغالي مغمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيناسيو يغير مستقبل "كهربا" للعب في فريق برتغالي مغمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم نادي الزمالك من الانضمام لفريق ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي والذي يدربه أوجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء.
وكشفت صحيفة OJogo البرتغالية عن فشل انضمام كهربا لفريق دينيزلي سبور التركي واقترابه منه ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي.
وأشارت إلى أن أوجوستو إيناسيو مدرب الفريق البرتغالي طلب ضم كهربا لحاجته إلى جناح مميز بعد أن درب الزمالك في عام 2017.