رياضة | إيناسيو يغير مستقبل "كهربا" للعب في فريق برتغالي مغمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيناسيو يغير مستقبل "كهربا" للعب في فريق برتغالي مغمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمود عبد المنعم كهربا مهاجم نادي الزمالك من الانضمام لفريق ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي والذي يدربه أوجوستو إيناسيو المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء. وكشفت صحيفة OJogo البرتغالية عن فشل انضمام كهربا لفريق دينيزلي سبور التركي واقترابه منه ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي. Advertisements وأشارت إلى أن أوجوستو إيناسيو مدرب الفريق البرتغالي طلب ضم كهربا لحاجته إلى جناح مميز بعد أن درب الزمالك في عام 2017.

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