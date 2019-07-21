رياضة | كريستيانو رونالدو أكثر حبا من ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو أكثر حبا من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في قائمة أكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب في العالم.

ونشرت مؤسسة "يو جوف" لائحة تصنف أكثر الشخصيات المثيرة للإعجاب لعام 2019، والتي تصدرها رجل الأعمال الأميركي بيل جيتس للعام الثاني على التوالي وخلفه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في المركز الثاني، فيما حل الممثل الصيني جاكي شان في المركز الثالث متفوقا على مواطنيه رئيس جمهورية الصيني جين بينج وجاك ما صاحب شركة "علي بابا" الصينية.

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وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز السابع متصدرا قائما الرياضيين الأكثر إعجابًا في العالم بينما جاء ميسي في المركز التاسع.

وأجرت المؤسسة الاستفتاء في 41 دولة، لتحديد الشخصيات المحبوبة حول العالم، وشمل التصويت مشاركة أكثر من 42 ألف شخص حسبما ذكر موقع "فوكس سبورتس".