رياضة | تفاصيل صراع الزمالك وبيراميدز على نجم غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صراع الزمالك وبيراميدز على نجم غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طه السيد المدير الرياضي لفريق غزل المحلة عن تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم إمام عاشور لاعب الفريق المعار إلى صفوف حرس الحدود خلال الموسم المقبل.

وأكد طه السيد في تصريحات خاصة أن المفاوضات حتى الآن عن طريق بعض وكلاء اللاعبين ولا توجد أي عروض رسمية لبيع إمام عاشور.

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وتابع طه السيد: "لا مانع لدينا في بيع إمام عاشور حال وجود عرض مالي مناسب، وإذا أراد الزمالك ضمه فعليه أن يتفاوض معنا ومع حرس الحدود لأنه يتبقى له موسم آخر في عقده مع الفريق العسكري".

وأضاف: "لم نحدد سعر لبيع إمام عاشور بعد وننتظر العروض الرسمية والقيمة المالية المقدمة من الأندية.. العروض الموجودة حتى الآن من الزمالك وبيراميدز عن طريق وكلاء اللاعبين".

وحول رغبة اللاعب قال: "تحدثت معه وطلب منه إبلاغي برغبته في الانضمام إلى أي ناد لكنه أكد على ترك الأمر للإدارة واتخاذ القرار الأمثل من وجهة نظرهم".