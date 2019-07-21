رياضة | الجزائر تقدم هدية غالية إلى محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تقدم هدية غالية إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم منتخب الجزائر هدية غير مباشرة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بفوزه بأمم إفريقيا 2019 على حساب السنغال.

وحرم منتخب الجزائر ساديو ماني نجم السنغال من الفوز بأمم إفريقيا مع بلاده والذي يتنافس مع محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لفوز كل منهما بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه وبالتالي قلت حظوظ ساديو ماني في التفوق على صلاح بينما ارتفعت أسهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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