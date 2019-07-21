الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | الجزائر تقدم هدية غالية إلى محمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تقدم هدية غالية إلى محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم منتخب الجزائر هدية غير مباشرة لمحمد صلاح نجم الإنجليزي ومنتخب مصر بفوزه بأمم إفريقيا 2019 على حساب السنغال.

 

وحرم منتخب الجزائر ساديو ماني نجم السنغال من الفوز بأمم إفريقيا مع بلاده والذي يتنافس مع محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لفوز كل منهما بلقب مع فريقه وبالتالي قلت حظوظ ساديو ماني في التفوق على صلاح بينما ارتفعت أسهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا