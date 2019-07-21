رياضة | باريس يفجر مفاجأة عن عرض برشلونة لضم نيمار

أعترف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليوناردو ، أن برشلونة لم يقدم أي عرض ملموس حتى الآت للاعب البرازيلي نيمار جونيور.

وأكد المدير الرياضي للعملاق الباريسي في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو إنه ليس هناك أي عروض لنيمار وذلك بعد تعادل باريس مع نورنبرج 1-1 في مباراة ودية مساء السبت ، ولا يزال اللاعب البرازيلي ينتمي إلى نادي باريس سان جيرمان.

وقال ليوناردو: بصراحة ، لا يوجد شيء مختلف عن آخر مرة تحدثنا فيها ، لا شيء على الإطلاق ، الأمر لم يتحرك ، وليس هناك عرض محدد لنيمار ، إنه معنا ، إنه لاعب لباريس سان جيرمان.

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