رياضة | باريس يفجر مفاجأة عن عرض برشلونة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يفجر مفاجأة عن عرض برشلونة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعترف المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ليوناردو ، أن برشلونة لم يقدم أي عرض ملموس حتى الآت للاعب البرازيلي نيمار جونيور.
وأكد المدير الرياضي للعملاق الباريسي في تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو إنه ليس هناك أي عروض لنيمار وذلك بعد تعادل باريس مع نورنبرج 1-1 في مباراة ودية مساء السبت ، ولا يزال اللاعب البرازيلي ينتمي إلى نادي باريس سان جيرمان.
وقال ليوناردو: بصراحة ، لا يوجد شيء مختلف عن آخر مرة تحدثنا فيها ، لا شيء على الإطلاق ، الأمر لم يتحرك ، وليس هناك عرض محدد لنيمار ، إنه معنا ، إنه لاعب لباريس سان جيرمان.
بالإضافة إلى ذلك ، حول إمكانية عرض برشلونة تبادل العديد من اللاعبين لضم نيمار ، كان ليوناردو مدويًا حيث قال: أكرر ، لا يوجد أي عرض ملموس من قبل برشلونة ، إنه الوضع نفسه الذي كان عليه قبل عشرة أيام.
وبهذه الطريقة ، يستبعد ليوناردو الشائعات التي زعمت بأن البارسا قدم عرضًا لنيمار في الوقت الحالي.
نيمار ، في الوقت الحالي ، يكمل المرحلة الأخيرة من الانتعاش من الإصابة التي منعته من لعب كوبا أمريكا.