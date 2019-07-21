رياضة | راتب محمد صلاح الجديد يرتقي إلى الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راتب محمد صلاح الجديد يرتقي إلى الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغري نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح نجم الفريق لتمديد عقده حتى عام 2024 لرغبته في الاحتفاط به لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية أن ليفربول رصد راتبًا أسبوعيًا يبلغ 430 ألف جنيه إسترليني ليصل راتبه السنوي ليصل إلى 22.4 مليون جنيه إسترليني، وهو ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي، متفوقاً على التشيلي أليكسس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في عام 2017 وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019.