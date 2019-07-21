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رياضة | ماذا قال رودريجو على مشاركته الأولي مع ريال مدريد؟

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال رودريجو على مشاركته الأولي مع ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رودريجو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني على مشاركته الأولي مع الملكي بعد الخسارة من بايرن ميونيخ 3-1 في لقاء ودي يوم أمس.

وقال رودريجو: أنا سعيد للغاية لتحقيق حلمي باللعب بقميص ريال مدريد ، هذه المباراة تساعدنا على أن نكون جاهزين ، أنا سعيد للغاية بمشاركتي الأولى .

واضاف: زملائي الجدد ؟ لقد فاجأوني في التدريب لأنهم طيبون للغاية أنا سعيد للغاية بأن يكون زيدان هو مدربي، عادةً ما العب على الجناح لكن اليوم لعبت في الوسط وفي العمق أكثر ، لقد أخبرني أن لديّ كل ما يلزم للعب هناك.

وتابع: يجب أن أكون جاهزًا في جميع الأوقات و سأستمر في العمل، ؟ لقد وصل لاعبون جدد وعلينا أن نبدأ بالاندماج وأنا شخصياً منهم ، هذه المباراة كانت لذلك مهما كانت النتيجة.

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