رياضة | ماذا قال رودريجو على مشاركته الأولي مع ريال مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال رودريجو على مشاركته الأولي مع ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رودريجو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني على مشاركته الأولي مع الملكي بعد الخسارة من بايرن ميونيخ 3-1 في لقاء ودي يوم أمس.

وقال رودريجو: أنا سعيد للغاية لتحقيق حلمي باللعب بقميص ريال مدريد ، هذه المباراة تساعدنا على أن نكون جاهزين ، أنا سعيد للغاية بمشاركتي الأولى .

واضاف: زملائي الجدد ؟ لقد فاجأوني في التدريب لأنهم طيبون للغاية أنا سعيد للغاية بأن يكون زيدان هو مدربي، عادةً ما العب على الجناح لكن اليوم لعبت في الوسط وفي العمق أكثر ، لقد أخبرني أن لديّ كل ما يلزم للعب هناك.

وتابع: يجب أن أكون جاهزًا في جميع الأوقات و سأستمر في العمل، ؟ لقد وصل لاعبون جدد وعلينا أن نبدأ بالاندماج وأنا شخصياً منهم ، هذه المباراة كانت لذلك مهما كانت النتيجة.