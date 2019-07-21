3 نجوم على أبواب الرحيل عن يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن هناك 3 لاعبين ضمن قائمة المرشحين لمغادرة يوفنتوس خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل فابيو باراتيسي المدير الرياضي للسيدة العجوز، على مغادرتهم في أسرع وقت.
ويرغب يوفنتوس في بيع اثنين على الأقل من الثلاثي جواو كانسيلو وسامي خضيرة وميريح ديميريل، ويعد الأخير صاحب الحظوظ الأكبر في البقاء بسبب إصابة جورجيو كيليني مؤخرًا.
ويحظى كانسيلو باهتمام من قبل مانشستر سيتي، حيث عرض الأخير 40 مليون يورو بالإضافة إلى الظهير البرازيلي دانيلو، ولكنه قوبل بالرفض من جانب يوفنتوس.
أما سامي خضيرة، فقد تلقى عرضًا من جانب فنربخشة ويعد الآن أقرب للرحيل بسبب تعاقد السيدة العجوز مع آرون رامزي وأدريان رابيو هذا الصيف.
وفيما يتعلق بديميريل، فإن ميلان يريد ضمه بقوة ولا يمانع يوفنتوس في التخلي عن اللاعب ولكن الاختلاف حاليًا حول صيغة الرحيل.
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