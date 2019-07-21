ريال مدريد يسقط بثلاثية أمام بايرن ميونخ

سقط فريق ريال مدريد، في فخ الخسارة أمام بايرن ميونخ (1-3) فجر اليوم الأحد، في أولى مباريات الميرنجي ببطول كأس الأبطال الدولية.

تقدم كورينتين توليسو للفريق البافاري في الدقيقة الـ15، وعزَّز روبرت ليفاندوفسكي تقدم البايرن في الدقيقة الـ 67، بينما أحرز سيرجي جنابري الهدف الثالث بالدقيقة الـ70.

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وجاء هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة عن طريق رودريجو جويس، قبل نهاية اللقاء بـ5 دقائق.

وشهد اللقاء، طرد زفن أولريخ من جانب بايرن ميونخ في الدقيقة الـ81، لينتهي اللقاء بخسارة ريال مدريد 1-3.

المباراة شهدت مشاركة أكثر من لاعب منضم حديثًا إلى ريال مدريد مثل رودريجو جويس وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وتاكيفوسا كوبو، وميندي.

بينما ظهر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بأداء سيئ وأهدر أكثر من فرصة سهلة أمام مرمى بايرن ميونخ لتعديل النتيجة.