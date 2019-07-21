شكرا لقرائتكم ربع ساعة بمباراة كاملة.. التحليل الرقمى لمباراة الزمالك والجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل نادى الزمالك فى مواجهة مع نظيره الجونة ضمن فعاليات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.
وبالرجوع للمواجهات السابقة يتضح أن المباراة ستشتعل فى الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثانى، حيث استطاع كلا الفريقين إحراز العديد من الأهداف فى هذا الوقت.
والوقت المتوقع أن تستحوذ فيه الجونة على اللقاء، هو الربع ساعة الثانية فى الشوط الأول، والفارس الأبيض يمكن أن يستحوذ بعد الجونة فى الربع ساعة الأخيرة من نفس الشوط.
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