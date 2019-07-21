شكرا لقرائتكم منتخب كرة السلة رجال يواجه تونس فى بطولة بطولة الأفروكان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب كرة السلة رجال بقيادة عصام عبدالحميد المدير الفنى اليوم الأحد نظيره تونس فى ثانى مباريات بطولة الافروكان، التى تقام بمالى وتستمر حتى 28 يوليو الجارى. وتفوق المنتخب الوطنى على غينيا فى أولى المباريات بنتيجة 57/84 أول أمس الجمعة. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هيثم كمال، باسم الليثى، أحمد عادل، عمر هشام، وليد عبد الجواد، أحمد مهيب، رامى ابراهيم، أحمد عزب، عمر عزب، عمرو عبد القادر، ابراهيم خالد، مصطفى مكاوى. وأوقعت قرعة المنافسات المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب غينيا وتونس.

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