بترو أتليتكو ينافس الأهلى على حسم صفقة نجم زيمبابوى...

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جدة - عمرو شويل دخل بترو أتليتكو الأنجولى فى قائمة الأندية التى تسعى لخطف مهاجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقى ومنتخب زيمبابوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا لإذاعة نيهاندا الزيمبابوية، فإن اللاعب خاما بيليات نجم الدورى الجنوب أفريقى بات قريبا وبشدة من الانضمام إلى فريق بترو أتليتكو الأنجولى مقابل 3 ملايين بالعملة الأنجولية. ويصارع الأهلى والزمالك والوداد البيضاوى المغربى لضم اللاعب الزيمبابوى، الذى يتميز بالسرعات العالية والتهديفية ما جعلت اللاعب يدخل بؤرة اهتمامات الجهازين الفنيين لقطبى الكرة المصرية. ويحاول النادى الأهلى لحسم انتقال اللاعب خلال الفترة الحالية لتدعيم القوة الهجومية للفريق، بعد فشل عدد من اللاعبين فى قيادة هجوم الفريق.

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