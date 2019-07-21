شكرا لقرائتكم المقاولون: أحمد على "خان العيش والملح" ويفتقد الانتماء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، رحيل أحمد على هداف الدورى عن ذئاب الجبل، بعد استغلاله للشرط الجزائى والتوقيع لفريق بيراميدز.

وعلق عادل فى تصريح لـ"الخليج 365" على رحيل هداف الدورى: أحمد على "خان العيش والملح" والمقاولون لن يسقط بسبب لاعب، وهذا الجيل يفتقد الانتماء وينظر تحت قدميه، ويسعى وراء المادة لتحقيق الأحلام من أقصر الطرق.

وانتقل أحمد على لبيراميدز مستغلا قيمة الشرط الجزائى فى تعاقده مع المقاولون العرب والمقدر بـ500 ألف جنيه، وكان يبتقى للاعب موسم إضافى مع ذئاب الجبل.

وسجل أحمد على مع المقاولون 18 هدفاً فى الموسم الجارى ليحتل صدارة هدافى الدورى العام، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة النادى الأهلى فى 24 يوليو الجارى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالمسابقة المحلية.