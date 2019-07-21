شكرا لقرائتكم الأهلي يوافق على تخفيض مبلغ الاستغناء عن وليد آزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو الأهلي على تخفيض المبلغ الذى سبق وحدده النادي للاستغناء عن مهاجمه المغربي وليد آزارو.

وفي هذا الشأن قال مصدر في القلعة الحمراء لـ"الخليج 365" إن النادي مازال يرغب في رحيل أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما ظهر بمستوى متواضع للغاية في معسكر الفريق الأخير بأسبانيا.

وشدد المصدر على أن الاهلي سبق وطلب 5 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب قبل أن يتراجع مؤخراً ويوافق على رحيل اللاعب مقابل 4 أو 3 ملايين دولار ، موضحاً أن النادي تحدث مع أحد وكلاء اللاعبين الذين أعلنوا مؤخراً إستعدادهم لإحضار عروض من البرتغال والإمارات للمهاجم المغربي وطلب منهم إحضار عروض رسمية من أجل البت فيها.

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وشدد المصدر على أن الجميع في الأهلي تقريباً يرغب في التخلّص من أزارو لاسيما بعد معسكر أسبانيا لكن المشكلة حالياً هي ضرورة أن يرحل اللاعب بمقابل مالي كبير خاصة وأن الاهلي رفض عرضاً من الصين الموسم الماضي لبيع اللاعب مقابل 8 ملايين دولار تقريباً.

وكشف المصدر عن الرغبة الكاملة داخل الجهاز الفني للتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل من آزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لذا أعلن مسئولو النادي تخفيض المقابل المالي إلى 3 أو 4 ملايين دولار للاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري.