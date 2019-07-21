تردد قناة بي إن سبورت 1 و2 beIN SPORTS HD شاهد مباراة يوفنتوس VS توتنهام اليوم في الكأس الدولية...

تابع تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS والتي سوف تذيع اليوم الأحد الموافق 21 يوليو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا مباراة الكأس الدولية للأندية الأبطال 2019 وهي مباراة يوفنتوس وتوتنهام التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة ،لذا سنقدم لكم تردد قناة بي ان سبورت 1 و2 على النايل سات التي سوف تغطي أجواء مباراة يوفنتوس ضد توتنهام فتابعونا

وتقوم العديد من القنوات الرياضية بنقل مباراة يوفنتوس ضد توتنهام وعلي رأس هذه القنوات مجموعة قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS وتحديدا قناة beIN SPORTS HD 1 ، تابع المقالة لمعرفة تردد قناة بي إن سبورت لمتابعة أحداث أهم مباريات اليوم

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS

تعتبر جزء من سلسلة قنوات بي إن وتم إضافتها نظراً لزيادة المحافل الرياضية التي تغطيها سلسلة القنوات وتتميز القنوات الخاصة بشركة بي إن سبورت بأن تغطيتها دائماً تكون في جودة الHD بالإضافة إلى أن جميع محللين القناة على أعلى مستوى سواء كانوا في مجال كرة القدم أو مجال كرة التنس أو أي مجال أخر، وسنتابع معكم تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS MAX نايل سات وسهيل سات في هذه المقالة

يوفنتوس VS توتنهام

11:30 ص بتوقيت غرينيتش

12:30 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

1:30 م بتوقيت مصروالسودان

2:30 م بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين والاردن

3:30 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تردد قناة بي ان سبورت ماكس على النايل سات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب القناة نايل سات 11245 27500 V HD MAX 1 نايل سات 12245 27500 V HD MAX 4 نايل سات 12264 27500 V HD MAX 2 نايل سات 12264 27500 V HD MAX 3

مباراة نهائي الأمم الأفريقية “كان مصر 2019”

ينتظر العالم كله مباراة نهائي الأمم الأفريقية المرتقب وخاصة القارة السمراء ما بين أسود التيرانجا ومحاربي الصحراء كل منتخب بقيادة نجمه الأول رياض محرز أمام ساديو ماني وكل منتخب يأمل في تحقيق اللقب الغالي

حيث إجتاز كل منتخب الكثير من المراحل الصعبة في الأدوار الإقصائية حيث إستطاع منتخب الجزائر إقصاء منتخب غينيا في دور 16 ثم بعدها واجه منتخب الأفيال وإستطاع إقصائه بعد الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية ثم في نصف النهائي مباراة دراماتيكية استطاع رياض محرز إقصاء نسور نيجيريا في آخر ثواني المباراة أما على الجانب الآخر إستطاع منتخب السنغال من إقصاء منتخب أوغندا العنيد ومنتخب بنين وتونس بعد مباراة قوية بينهما وفي نهاية كل الأماني لمنتخب الجزائر العربي الشقيق بتحقيق اللقب الأفريقي الغائب عنهم لسنوات.

تردد تردد beIN SPORTS MAX على سهيل سات

سهيل سات 11585 27500 V HD MAX 1 سهيل سات 11623 27500 V HD MAX 2 سهيل سات 11642 27500 H HD MAX 3 سهيل سات 11566 27500 H HD MAX 4

تردد قناة بي إن سبورت 1 beIN SPORTS HD

نايل سات 11084 (h) 5/6 عرب سات 12379 (h) 5/6 سهيل سات 11547 (v) 5/6

تردد قناة بي إن سبورت beIN SPORTS HD 2