الكورةالأوروبية.. هازارد يستهل مشواره مع الريال بهزيمة.. وميسي يتحدى برشلونة من أجل نيمار.. وليفربول يخسر من دورتموند

أخمد أبوعقيل

على الرغم من هزيمة ريال مدريد الثقيلة أمام بايرن ميونخ الألماني، في الكأس الدولية للأبطال، يوم الأحد، بنتيجة 1-3 كانت المقابلة فرصة لظهور اللاعب الجديد في النادي الملكي، إيدين هازارد.

وبدأ هازارد الذي يبلغ 28 عاما، مساره مع النادي الملكي على ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأميركية، في أول مشاركة بعد توقيع عقد بمئة مليون جنيه أسترليني مع الفريق، قادما من تشيلسي الإنجليزي، في 7 يونيو الماضي.

واستهل هازارد المباراة إلى جانب تشكيلة الفريق الأساسية، وخاض الشوط الأول كاملا، ثم جرى استبداله بفينيسيوس جونيور، خلال الشوط الثاني.

وأثناء خوض المباراة، تمكن اللاعب البلجيكي من الفوز بركلة حرة، لكن هازارد وباقي لاعبي الملكي، أخفقوا مرارا فيما نجح فيه بايرن، بالتسجيل، ولم يجر إنقاذ الموقف إلا في وقت متأخر.

وافتتح اللاعب كورنتن توليسو، التسجيل لفائدة الفريق الألماني في الدقيقة الخامسة عشرة من المباراة، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 67، ولم يتأخر الثالث فهز مرمى الريال في الدقيقة 69.

ولم يستطع "لوس بلانكوس"، أن يسجلوا هدفهم الأول إلا في الدقيقة الرابعة والثمانين، من خلال ركلة حرة نفذها البرازيلي رودريغو غويس القادم الجديد إلى الملكي.

وقدم بايرن أداءً قويا أمام ريال مدريد، فيما تكبد خسارة من هدفين مقابل واحد، أمام فريق أرسنال الإنجليزي، ليلة الأربعاء الماضي.

ميسي لبرشلونة: لا تجديد من دون نيمار

أكد صحفي مختص بانتقالات كرة القدم، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يقود حملة لإقناع ناديه برشلونة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار.

وقال الصحفي غراهام هانتر، في حديثه لبرنامج رياضي بشبكة سكاي نيوز، أن ميسي يقود حملة استعادة البرازيلي نيمار في برشلونة.

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وقال هانتر: "ميسي أخبر برشلونة.. إذا أردتم توقيع عقد جديد معي، عليكم بالتعاقد مع نيمار مرة أخرى".

و ليفربول بخسر من بروسيا دورتموند

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه متشجع بالأداء الذي ظهر به بطل دوري أبطال أوروبا رغم هزيمته أمام بروسيا دورتموند في الاستعدادات التي تسبق الموسم الجديد.

وسجل هاري ويلسون ورايان بروستر لليفربول إلا أن دروتموند رد بثلاثية باكو الكاسير وتوماس ديلاني وياكوب برون لارسن ليخسر ليفربول 3-2 في ظل طقس شديد الحرارة في استاد نوتردام بولاية إنديانا.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي "يمكنك أن ترى أن دورتموند قطع خطوة اضافية في استعداداته لكن هناك الكثير من الأمور الجيدة بالنسبة لنا.

وأضاف كلوب "لا أحب ما أراه في أي مباراة تسبق الموسم عادة لكن هناك ما يدعو لخوض مثل هذه المباريات. لست في غاية السعادة بسبب الأداء الذي نقدمه لكنني أعرف أن هناك الكثير الذي ينتظرنا فيما هو قادم".

وجاءت الهزيمة في أعقاب الانتصار الساحق 6-صفر على ترانميري روفرز و3-1 على برادفورد سيتي لكن كلوب قال إنه "لم يتعلم أي شيء" من نتيجة اليوم مع خوض العديد من اللاعبين الأساسيين أول اختبار لهم في الفترة التي تسبق الموسم.

كما غاب عن ليفربول أيضا الثلاثي الهجومي الأساسي المؤلف من محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو الذي لم يعد أفراده بعد بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

وانهى ليفربول في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري الممتاز الموسم الماضي لكنه مضى قدما ليفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بتغلبه على توتنهام هوتسبير في النهائي.

وسيستهل فريق المدرب كلوب مشوار في الدوري الموسم المقبل باستضافة نوريتش سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء في 9 أغسطس آب المقبل.