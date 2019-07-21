بايرن يعكر على هازارد بدايته مع ريال باسقاطه النادي الملكي في كأس الأبطال

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عكر بايرن ميونيخ الألماني على صانع الألعاب الدولي البلجيكي إدين هازار بدايته مع ريال مدريد الإسباني الذي انتقل اليه هذا الصيف من تشلسي الإنكليزي، وذلك باسقاطه النادي الملكي 3-1 السبت في هيوستن الأميركية ضمن كأس الأبطال الدولية الودية.

واستحق بطل ألمانيا الفوز الذي عوض به خسارته مباراته الأولى في هذه البطولة الودية السنوية الموزعة مبارياتها بين الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، أمام أرسنال الإنكليزي الأربعاء بنتيجة 1-2 وذلك بتقدمه بثلاثية نظيفة للفرنسي كورنتان توليسو (15) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (67) وسيرج غنابري (69)، قبل أن يقلص الوافد الجديد من سانتوس البرازيلي رودريغو الفارق (85).

وكانت الأنظار شاخصة نحو هازار الذي بدأ أساسيا في أول مباراة له بقميص ريال الذي تعاقد معه من تشلسي بعقد حتى 2024 مقابل 100 مليون يورو (قد يرتفع المبلغ الى 130 مليون يورو مع المكافآت والحوافز).

لكن النجم البلجيكي لم يقدم شيئا يذكر في الشوط الأول الذي أنهاء بايرن متقدما بهدف منذ الدقيقة 15 عبر توليسو الذي وصلته الكرة من مواطنه كينغسلي كومان، فسددها في بادىء الأمر بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا لكنها عادت اليه فتابعها في الشباك.

وكان الفرنسي الآخر كريم بنزيمة قريبا جدا من ادراك التعادل في الدقيقة 43 بعد عرضية من إيسكو، لكنه وضع الكرة خارج الخشبات الثلاث ثم تألق حارس بايرن مانويل نوير في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي في صده تسديدة للكرواتي لوكا مودريتش، قبل أن يحرم كورتوا النادي البافاري من خطف هدف ثان في الوقت بدل الضائع بتصديه لمحاولة من كومان.

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ولم يظهر هازار خلال الدقائق الـ45 الأولى بالمستوى المأمول، واكتفى في أغلب الأحيان بتمرير الكرة الى زملائه الجدد، فيما كانت فرصته الوحيدة في الدقيقة 39 حين وجد مساحة على الجهة اليسرى وتقدم قبل أن يسدد الكرة، لكن نوير لم يجد صعوبة في ابعادها.

وبعد استراحة الشوطين، دخل ريال الى الملعب بتشكيلة مختلفة بلاعبيها الـ11 حيث منح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الفرصة للوافدين الجدد رودريغو والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلان مندي، إلا أن شيئا لم يتغير بالنسبة للنادي الملكي إذ وجد نفسه متخلفا بهدفين في الدقيقة 67 عبر ليفاندوفسكي بعد تمريرة من نيكلاس تسوله.

ولم يكد ريال يستوعب صدمة الهدف حتى اهتزت شباكه بالثالث بعد دقيقتين فقط عبر غنابري الذي وصلته الكرة بعد أن فقدها لاعبو نادي العاصمة الإسبانية في منطقتهم، فسددها في شباك الكوستاريكي كيلور نافاس.

وأكمل بايرن اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق التسع الأخيرة بعد طرد الحارس البديل سفين أورليتش إثر خطأ على رودريغو خارج المنطقة، ما مهد الطريق أمام ريال لتقليص الفارق عبر المهاجم البرازيلي البالغ 18 عاما من ركلة حرة رائعة (84).

ويأمل ريال أن يعوض هذه الخسارة عندما يتواجه الثلاثاء مع أرسنال الذي حقق السبت في تشارلوت فوزه الثاني وجاء على حساب فيورنتينا الإيطالي 3-صفر، بينها ثنائية للشاب إدوارد نكيتياه (20 عاما) الذي سبق أن سجل هدف الفوز بالمباراة الأولى للنادي اللندني على بايرن قبل دقيقتين على النهاية.

ملخص المباراة: