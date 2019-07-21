"صور " .. شباب اليد على مائدة الإفطار فى يوم الراحة بمونديال أسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول منتخب شباب كرة اليد الذي يشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في اسبانيا وجبة الإفطار فى العاشرة من صباح اليوم الأحد، حيث تقرر أن يكون اليوم راحة سلبية للفريق .

وشهد الإفطار ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بسبب ما حققوه من نتائج ايجابية حتى الأن والفوز فى جميع المباريات التى خاضوها .

ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء الماضي 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثاني لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، و حصل على راحة سلبية من المباريات يوم الخميس الماضي قبل أن يهزم السويد 32 /22 الجمعة ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 أمس السبت .

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من اللاعبين عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.

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فطار شباب اليد



شباب اليد على طاولة الإفطار



جانب من افطار شباب اليد