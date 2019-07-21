شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس ببطولة الافر و كان لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال بقيادة عصام عبدالحميد المدير الفنى مع نظيره التونسي فى ثانى مباريات بطولة الافر و كان التى تقام بمالى حاليا وتستمر حتى 28 يوليو الجارى .

كان المنتخب الوطنى قد تغلب على غينيا فى أولى المباريات بنتيجة 57/84 أول أمس الجمعة .

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هيثم كمال ، باسم الليثى ، أحمد عادل، عمر هشام ، وليد عبد الجواد ، أحمد مهيب ، رامى ابراهيم ، أحمد عزب ، عمر عزب ، عمرو عبد القادر ، ابراهيم خالد ، مصطفى مكاوى .

وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة مع غينيا وتونس .