شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه تونس ببطولة الافر و كان لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال بقيادة عصام عبدالحميد المدير الفنى مع نظيره التونسي فى ثانى مباريات بطولة الافر و كان التى تقام بمالى حاليا وتستمر حتى 28 يوليو الجارى .
كان المنتخب الوطنى قد تغلب على غينيا فى أولى المباريات بنتيجة 57/84 أول أمس الجمعة .
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هيثم كمال ، باسم الليثى ، أحمد عادل، عمر هشام ، وليد عبد الجواد ، أحمد مهيب ، رامى ابراهيم ، أحمد عزب ، عمر عزب ، عمرو عبد القادر ، ابراهيم خالد ، مصطفى مكاوى .
وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة مع غينيا وتونس .
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