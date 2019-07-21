شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فروق فى الزمالك بين خالد جلال وجروس قبل موقعة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الجونة، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقف 48 يومًا بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 التى توج بلقبها المنتخب الجزائرى بعد الفوز على السنغال بهدف.

ويدخل الزمالك المباراة بالكثير من المتغيرات، سواء فى القيادة الفنية للفريق بعدما تولى خالد جلال قيادة الأبيض خلفا للسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق، ويرصد ”الخليج 365” 7 فوارق فى الزمالك بين خالد جلال وجروس قبل موقعة الجونة..

- موقف الزمالك فى المنافسة على الدورى

قبل انطلاق مباراة الزمالك والجونة فى الدور الأول كان الأبيض يتصدر ترتيب الدورى المصرى مع جروس برصيد 29 نقطة، حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة مباراة وحيدة، سجل خلالها الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10، فيما كان يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 15 هدفًا وسكنت شباكهم 20.

أما قبل مباراة الجولة 33 بين الزمالك والجونة، فأصبح الأبيض بحاجة للفوز فى مبارياته الثلاث المتبقية فى الدورى الممتاز، لمواصلة المنافسة على لقب الدورى، بعدما انحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات أولها الليلة أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما يتصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

وتولى خالد جلال القيادة الفنية للزمالك فى مباراة واحدة فى الدورى حتى الآن أمام حرس الحدود وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثلاثين والتى أقيمت يوم 3 يونيو الماضى قبل توقف الدورى.



- "غلق الفيس بوك" أول قرار لخالد جلال قبل موقعة الجونة - "غلق الفيس بوك" أول قرار لخالد جلال قبل موقعة الجونة

وشدد خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، خلال اجتماعه مع على لاعبى الأبيض لحثهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، على ضرورة غلق الفيس بوك وحسابات التواصل الاجتماعى من أجل التركيز فى المباريات الثلاث المتبقية للفريق فى الدورى الممتاز، حيث يضع مسئولو الأبيض التتويج ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم من أهم أولويات الإدارة، خاصة أن الفريق لم يحقق اللقب منذ موسم 2015، عندما توج به الأبيض مع البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق.



- خالد جلال يغير فى التشكيل بدون تعديل طريقة جروس - خالد جلال يغير فى التشكيل بدون تعديل طريقة جروس

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك جهود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم أفريقيا، حيث غاب اللاعب التونسى فترة طويلة عن الأبيض عقب تعرضه لكسر فى الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى بدور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، التى توج بها الفريق لأول مرة فى تاريخه، ليخضع بعدها لعملية جراحية، قبل أن يعود للمشاركة مع منتخب تونس فى البطولة الأفريقية والتى حصد خلالها منتخب بلاده المركز الرابع.

فيما يفتقد الأبيض فى مواجهة الجونة لخدمات مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود كهربا، إلا أن خالد جلال سيعتمد على تركيبة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق خاصة باللعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع إجراء بعض التغييرات الاضطرارية على مستوى التشكيل لتعويض الغيابات.

- الاختلافات فى التشكيل

ستشهد مباراة الزمالك أمام الجونة فى لقاء الدور الثانى أيضًا تشكيلاً غير تقليدى عن المباريات السابقة فى مشواره بالدورى ولكن بسبب الغيابات، حيث ستكون التغييرات اضطرارية، واقترب محمد إبراهيم من تعويض غياب كهربا وكذلك بهاء مجدى بدلا من الموقوف عبد الله جمعة بجانب عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب الذى كان يلعب أساسيا تحت قيادة جروس ولكنه يخضع حاليا لتأهيل من إصابة الركبة وكذلك عمر صلاح بدلا من المصاب جنش، حيث من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "عمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما ومحمد إبراهيم فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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وشهد تشكيل الزمالك فى مباراة الجونة بالدور الأول، الذى أعلنه السويسرى كريستيان جروس وقتها مشاركة محمود جنش، فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وعبد الله جمعة، فى خط الدفاع، وفرجانى ساسى وطارق حامد ومحمود كهربا وإبراهيم حسن ويوسف أوباما، فى خط الوسط، وكاسونجو فى خط الهجوم".



- عودة المغضوب عليهم بعد معسكر قبرص - عودة المغضوب عليهم بعد معسكر قبرص

شهد معسكر الزمالك الذى خاضه فى قبرص على مدار 13 يوما خلال الفترة الماضية أثناء فترة توقف الدورى، مشاركة لاعبى الأبيض الذين كانوا مستبعدين من الحسابات الفنية للسويسرى كريستيان جروس، على مدار الموسم الجارى، وشهدت قائمة الأبيض لمباراة الجونة ضم خالد جلال للرباعى محمد حسن وأحمد مدبولى وأيمن حفنى ومحمد عنتر.

وكان محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، قد اختفى تماما مع السويسرى جروس، الذى اشركه فى 19 دقيقة فقط، بواقع 4 دقائق فى الدورى و15 دقيقة فى كأس مصر، قبل أن يُفاجى خالد جلال الجميع بمشاركته أساسيًا فى مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدورى، قبل أن يتم استبداله فى الدقيقة 80 من زمن المباراة والدفع بأيمن حفنى بدلا منه، وهو نفس الأمر الذى حدث مع أحمد مدبولى، صانع ألعاب الفريق الأبيض، الذى لم يشارك فى أى مباراة بعد استبعاده من جروس على مدار الموسم الجارى.

فيما شارك محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك فى 14 مباراة مع الزمالك، بواقع 8 مباريات فى الدورى ومباراتين فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة السوبر المصرى السعودى، احرز خلالهم هدفا فى الدورى.

نفس الأمر ينطبق على أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، الذى حصل على فرصة المشاركة فى مباريات قليلة فى وجود جروس، منذ بداية الموسم الجارى، لتقتصر مشاركاته لمدة دقائق معدودة، قبل أن يعود للمشاركة كبديل مع خالد جلال، فى مباراة حرس الحدود الأخيرة، حيث شارك فى 10 مباريات فقط، بواقع 6 مباريات فى الدورى ومباراة فى الكونفدرالية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة فى البطولة العربية، احرز خلالهم هدفا.



- غياب كهربا - غياب كهربا

أما محمود كهربا، الذى سجل للزمالك هدف الفريق الثالث فى مرمى الجونة بمباراة الدور الأول، فلن يشارك فى المباريات المتبقية للأبيض فى الدورى على خلفية أزمته مع إدارة النادى، ويسعى اللاعب لفسخ تعاقده مع النادى الأبيض بعدما تواجد فى تركيا وانقطع عن التواجد فى النادى منذ الإجازة التالية لمباراة حرس الحدود.

وشارك محمود كهربا فى 48 مباراة هذا الموسم بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، فيما احرز 13 هدفًا بواقع 11 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية، فيما يُعد أكثر صانعى الأهداف للأبيض فى مسابقة الدورى برصيد 11 "أسيست".