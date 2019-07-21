شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتدرب على شط الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق طلائع الجيش، بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس، تدريباً صباحياً على شاطئ البحر بمعسكره المغلق فى الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفنى للطلائع أعلن موعد المعسكر الأول بالإسماعيلية فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ويلاقى الطلائع نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ودياً فى 31 يوليو الجارى، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس وحتى 8 من نفس الشهر.

Advertisements

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهى: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.