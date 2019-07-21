شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. خالد جلال أمل الزملكاوية فى خطف لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد خالد جلال المدير الفنى الحالى للزمالك أمل الزملكاوية فى لقاءات حسم الدورى من أجل خطف اللقب بالفوز فى اللقاءات المتبقية للفريق أمام الجونة و المقرر له اليوم ، فضلا عن الإسماعيلى و الأهلى.

كما أن خالد جلال مدير فنى على علم و دراية بكل كبيرة و صغيرة فى الزمالك ، مما دفع منصور إلى وضع الثقة فيه لتولى القيادة الفنة خلفا للسويسرى كريستيان جروس .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الجدية و التفاؤل لدى خالد جلال فى الصور التالية :



خالد جلال



خالد جلال فى أحد اللقاءات

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حماس خالد جلال



خالد جلال فى أحد المباريات



خالد جلال فى تدريبات الزمالك



خالد جلال على الدكة