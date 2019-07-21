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قصة صور .. خالد جلال أمل الزملكاوية فى خطف لقب الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد خالد جلال المدير الفنى الحالى للزمالك أمل الزملكاوية فى لقاءات حسم الدورى من أجل خطف اللقب بالفوز فى اللقاءات المتبقية للفريق أمام الجونة و المقرر له اليوم ، فضلا عن الإسماعيلى و الأهلى.

كما أن خالد جلال مدير فنى على علم و دراية بكل كبيرة و صغيرة فى الزمالك ، مما دفع منصور إلى وضع الثقة فيه لتولى القيادة الفنة خلفا للسويسرى كريستيان جروس .

و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار و الجدية و التفاؤل لدى خالد جلال فى الصور التالية :

خالد جلال
خالد جلال

 

خالد جلال فى أحد اللقاءات
خالد جلال فى أحد اللقاءات

 

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حماس خالد جلال
حماس خالد جلال

 

خالد جلال فى أحد المباريات
خالد جلال فى أحد المباريات

 

خالد جلال فى تدريبات الزمالك
خالد جلال فى تدريبات الزمالك

 

خالد جلال على الدكة
خالد جلال على الدكة

 

إبتسامة خالد جلال
إبتسامة خالد جلال

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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