شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: المقاولون لن يسقط برحيل أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، على رحيل أحمد على هداف الدورى عن قلعة ذئاب الجبل، بعد استغلاله الشرط الجزائى والتوقيع لفريق بيراميدز.

وقال عادل، لليوم السابع، أحمد على "خان العيش والملح" والمقاولون لن يسقط بسبب لاعب، وهذا الجيل يفتقد الانتماء وينظر تحت قدميه، ويسعى وراء المادة لتحقيق الأحلام من أقصر الطرق.

واستغل أحمد على قيمة الشرط الجزائى فى تعاقده مع المقاولون العرب والمقدر بـ500 ألف جنيه للانتقال لفريق بيراميدز، وكان يبتقى للاعب موسم إضافى مع ذئاب الجبل.

وسجل أحمد على مع المقاولون 18 هدفاً الموسم الجارى ليحتل صدارة هدافي الدورى العام، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة النادي الأهلى فى 24 يوليو الجارى بالمباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالمسابقة المحلية.