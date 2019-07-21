التشكيل المتوقع للزمالك.. الاستقرار على بديل كهربا.. و4 تغييرات أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

حدد خالد جلال، المدير الفني للزمالك، ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة في الدوري المصري.

ويستضيف الجونة نظيره الزمالك على ملعب "الجونة" في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة قبل الأخيرة (33) للمسابقة.

ويفقد الزمالك خدمات كل من الحارس الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بسبب الإصابة، الظهير الأيسر عبدالله جمعة للإيقاف ومحمود عبدالمنعم "كهربا" نظرًا لأزمته مع النادي وسفره إلى تركيا.

كما يغيب عن الزمالك المهاجم المغربي خالد بوطيب بعد عودته من المشاركة في كأس الأمم مع أسود الأطلسي مصابًا في الركبة، ويؤدي اللاعب برنامجها تأهيليًا في تدريبات الأبيض خلال الفترة الحالية.

واستقر جلال على الدفع بعمر صلاح في حراسة المرمى على أن يبقى عماد السيد ضمن البدلاء، إلا أن هناك مفاضلة بين أحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن للاعتماد على أحدهما في مركز الجناح الأيمن.

وسيتم الدفع بمحمد إبراهيم بدلا من محمود عبدالمنعم كهربا ليجاور يوسف أوباما وأحمد زيزو أو إبراهيم حسن في الخط الهجومي خلف رأس الحربة عمر السعيد.

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ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وبهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: محمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو (إبراهيم حسن).

وفي الهجوم: عمر السعيد.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة على الجونة حملت توقيع فرجاني ساسي وعمر السعيد ومحمود كهربا.

يذكر أن الزمالك يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي أنهى مبارياته، و6 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.