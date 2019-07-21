رياضة | عجلة الدوري تعود.. الزمالك "المنقوص" يتحدى الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عجلة الدوري تعود.. الزمالك "المنقوص" يتحدى الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق الزمالك بنظيره الجونة في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري بعد توقف المسابقة 48 يومًا لتنظيم مصر لأمم إفريقيا 2019.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 بينما ويتبقى له مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي بينما الأخير في المركز الأول برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتي المقاولون والزمالك.

ويبحث الزمالك بقيادة مدربه الجديد خالد جلال عن تحقيق الفوز على الجونة في مباراة محفوفة بالمخاطر لا بديل فيها عن الفوز لمواصلة مطاردة الأهلي على اللقب.

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وتعادل الزمالك في آخر مباراتين مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود بنتيجة 1-1 مما دفع المجلس لإقامة معسكر في قبرص استعدادًا لاستئناف الدوري.

ويستعيد الزمالك جهود الدولى التونسى فرجانى ساسي فيما يفتقد الأبيض فى مواجهة الجونة لخدمات مصطفى فتحي وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود كهربا للتواجد في تركيا.