رياضة | حارس مانشستر يونايتد يجدد بـ "الأعلى أجرا في العالم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس مانشستر يونايتد يجدد بـ "الأعلى أجرا في العالم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إنجلترا.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "التيلجراف" البريطانية فإن دي خيا وافق على تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد لمدة ٦ مواسم مقبلة.

وتابعت الصحيفة أن دي خيا سيكون الحارس الأعلى أجرًا في العالم على الإطلاق، حيث سيتقاضى راتب أسبوعي يقدر بـ٣٧٥ جنيه إسترليني.