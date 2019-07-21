شكرا لقرائتكم الجونة ضد الزمالك .. الأبيض يسعى لحصد 3 نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره الجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز التى توقفت لمدة 48 يوما بسبب تنظيم مصر لأمم أفريقيا 2019 التى فاز بلقبها المنتخب الجزائرى بعد الفوز على السنغال بهدف .

يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق الثلاثة نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم حيث يضع مسئولى الأبيض التتويج باللقب من ضمن أولوياتهم فى الموسم الجارى، انحصرت المنافسة على اللقب هذا الموسم بين الأهلى والزمالك، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولهما الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، ليحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.

يسعى خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، لتحفيز لاعبيه على تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات فى مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما وأن الفريق مطالب بالفوز فى جميع مبارياته المقبلة لضمان حصد اللقب، بعدما تعادل فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود بنتيجة 1 / 1 فى كلا المباراتين، كما أن المباراة تأتى بعد فترة توقف طويلة منذ أخر مباراة خاضها الأبيض فى الدورى أمام الحدود والتى أقيمت يوم 3 يونيو الماضى، أى منذ 48 يومًا، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثون من البطولة، وذلك قبل توقف المسابقة بسبب استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نسختها الـ 32 التى انتهت يوم الجمعة الماضى، حيث حرص الفريق على خوض معسكر خارجى فى قبرص لتجهيز اللاعبين لباقى مباريات الدورى، وتحقيق الانسجام بينهما خاصة الذين لم يشاركوا بصفة أساسية فى الموسم الجارى.

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من المقرر، أن يستعيد الزمالك جهود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا، حيث غاب اللاعب التونسى فترة طويلة عن الأبيض عقب تعرضه لكسر فى الشظية خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربى، بدور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، التى توج بها الفريق لأول مرة فى تاريخه، ليخضع بعدها لعملية جراحية، قبل أن يعود للمشاركة مع منتخب تونس فى البطولة الإفريقية والتى حصد خلالها منتخب بلاده المركز الرابع، فيما يفتقد الأبيض فى مواجهة الجونة لخدمات مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف ومحمود جنش للإصابة ومحمود كهربا الذى تواجد فى تركيا وانقطع عن التواجد فى النادى منذ الأجازة التالية لمباراة حرس الحدود لرغبته فى فسخ عقده إلا إن خالد جلال سيعتمد على تركيبة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق خاصة باللعب بطريقة 4 / 2 / 3 / 1 مع إجراء بعض التغييرات الاضطرارية على مستوى التشكيل لتعويض الغيابات.

فى المقابل، يدخل فريق الجونة بمعنويات مرتفعة بعدما ضمن البقاء فى الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث احتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى، برصيد 37 نقطة، بعدما حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 13 لقاء والهزيمة فى 12 مواجهة أخرى، كما من المقرر، أن يتولى رضا شحاته، القيادة الفنية لفريق الجونة بصفة مؤقتة أمام الزمالك، على أن يتسلم المدرب الجديد الصربى نيبوشا ميلوسيفيتش، القيادة الفنية للفريق فى الموسم المقبل، يسعى الجونة لتحقيق المفاجأة وإنهاء الموسم بأفضل صورة كما يتسلح الفريق الساحلى فى المباراة بالخماسى المعار من الأهلى:"أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، أحمد حمدي، عمر رضوان".