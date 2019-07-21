موعد مباراة الزمالك والجونة في الجولة 33 من الدوري الممتاز

أحمد أبوعقيل

تنطلق اليوم الأحد مباريات الدوري المصري الممتاز بعد توقف المسابقة، لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي أقيمت بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

ويعود الزمالك لخوض مبارياته فى مسابقة الدورى الممتاز، عندما يواجه فريق الجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 33 على ستاد الجونة.

ويتبقى للقريق الأبيض 3 مباريات هامة أولها أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

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التشكيل المتوقع للزمالك:



حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إبراهيم حسن وأوباما ومحمد إبراهيم.

خط الهجوم: عمر السعيد.