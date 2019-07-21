الملك سلمان يهنئ الرئيس الجزائري بلقب إفريقيا

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هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بمناسبة تحقيق منتخب "الخضر" كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى اتصالاً هاتفياً ‏بالرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح هنأه فيه والشعب الجزائري الشقيق بتحقيق منتخب بلادهم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية.

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وعد الملك سلمان خلال الاتصال تحقيق المنتخب الجزائري الشقيق كأس البطولة إنجازاً عربياً أسعد الجميع.

من جهته أعرب الرئيس الجزائري المؤقت عن بالغ شكره ‏وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته له وللشعب الجزائري كافة وعلى مشاعره الأخوية الصادقة.

وكان المنتخب الجزائري قد توج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بتغلبه على السنغال في نهائي البطولة التي استضافتها مصر، بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.

