شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح عصام الحضرى لمنصب مساعد مدرب حراس مرمى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اتحاد الكرة ما تردد حول ترشيح عصام الحضري حارس مرمي الفراعنة المعتزل دوليا للعمل كمدرب حراس مرمي في الجهاز الجديد، بداعي انه لم يسبق له العمل كمدرب من قبل ويحتاج لخبرة العمل كمدرب قبل الانضمام لجهاز المنتخب.

وكشف مصدر باتحاد الكرة ان الحضري اذا تمت الاستعانة به سيكون مساعدا لحراس المرمي وسيكون دوره نفسيا أكثر من فنيا بحيث يحفز اللاعبين ويحمسهم ويمنحهم الخبرات في البطولات الكبري.

يذكر أن منتخب مصر ودع بطولة أمم افريقيا الأخيرة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام جنوب افريقيا بهدف نظيف.