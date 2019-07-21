رياضة | الكشف عن موعد انتقال خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد انتقال خاميس رودريجيز إلى أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد قريبًا من الانتقال لصفوف لجاره أتلتيكو مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن صفقة انتقال رودريجيز إلى الأتلتيكو ستكون الأسبوع المقبل. وأضافت الصحيفة بأن أتلتيكو مدريد وافق على دفع المبلغ المالي الذي طلبه جاره الريال للموافقة على انتقاف خاميس رودريجيز لصفوفه. وتابعت الصحيفة بأن أتلتيكو مدريد سيدفع ٤٠ مليون يورو مقابل ضم الجناح الكولومبي والذي لعب الموسمين الماضيين في صفوف بايرن ميونيخ.

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