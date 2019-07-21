رياضة | الأرجنتين تسعى لتخفيف العقوبة عن ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تسعى لتخفيف العقوبة عن ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم لتخفيف العقوبة التى كانت مخططة للتوقيع النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة ومنتخب الأرجنتين بعد إتهامه للاتحاد بالفساد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الاتحاد الأمريكي الجنوبي كان يخطط لإيقاف ميسي لمدة عامين ولكن يفكر الأن في توقيع عقوبة إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات فقط فى التصفيات حتى يلعب مباريات كوبا أمريكا 2020.

وأشارت الصحيفة أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رافض فكرة إيقاف ميسي تماماً ومنتظرين القرار رسمي حتى يتم الطعن فيه.

ويذكر أن ميسي قد تم طرده خلال مواجهة منتخبي الأرجنتين وتشيلي فى لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كوبا أمريكا وبعد المباراة صرح بأن الاتحاد فاسد.